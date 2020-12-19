بيسكوف: الغرب يتجاهل روسيا ولقاحها بسبب المنافسة غير النزيهة

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال إن موقف الغرب تجاه روسيا وتجاه اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، يرتبط بموضوع المنافسة.

وردا على سؤال حول سبب ردود الفعل المتباينة في الغرب على ظهور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، أضاف ممثل الكرملين: “في الغرب بشكل إجمالي، روسيا ليست رائجة. ليس لأنها سيئة، بل لأنها أصبحت جيدة للغاية”.

وأكد بيسكوف، أن هذا السلوك يتعلق بالمنافسة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن ظهور لقاح “سبوتنيك V”، كان بمثابة “تهديد من وجهة نظر المنافسة لأكبر الشركات المصنعة” في الخارج.

واختتم بيسكوف قائلا: “كل شيء بسيط للغاية: هذه هي المنافسة، وهي ليست نزيهة دائما”.