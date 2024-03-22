بيسكوف: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك

أعلنت موسكو أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى حرب بسبب تدخل الدول الغربية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: نحن في حالة حرب، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد أن تشكلت هناك شلة الحرب، عندما أصبح الغرب الجماعي مشاركا في ذلك إلى جانب أوكرانيا، أصبحت بالنسبة لنا بالفعل بمثابة حرب، ويجب على الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الداخلية”.

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن “جزءا من الأراضي الروسية يقع الآن بحكم الأمر الواقع تحت احتلال نظام كييف، ويجب تحرير أراضي المناطق الجديدة وحماية الناس هناك”.

وشدد بيسكوف، على أن “روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها لديها نية موثقة لاستخدام أي أساليب لانتزاع شبه جزيرة القرم منها، ناهيك عن أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي انضمت إلى روسيا في عام 2022 نتيجة استفتاء عام هناك”.