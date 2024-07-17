بيع أحذية رياضية تحمل صورة لترامب بعد محاولة اغتياله

ذكرت صحيفة «يو اس ايه توداي» الأمريكية أن شركة ترامب بدأت ببيع أحذية رياضية وضعت عليها صورة دونالد ترامب عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.

وجاء في منشور للصحيفة علي الموقع الإلكتروني التابع لشركة دونالد ترامب أنه بدأ ببيع أحذية رياضية تحمل صورة التقطت أثناء محاولة اغتيال الرئيس السابق في ولاية بنسلفانيا يوم السبت الماضي.

ورسم على الأحذية المذكورة العلم الأمريكي، وأسفله وضعت صورة لترامب وقد تلطخ خده بالدماء وقبضته مرفوعة إلى الأعلى، وكتبت أسفل الصورة عبارة “نار ..نار ..نار.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحذاء الرياضي يباع بمبلغ 229 دولارا، وسيتم إنتاج 5 آلاف زوج من هذه الأحذية، 10 منها تم اختيارها عشوائيا، ووقع عليها ترامب شخصيا.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت، ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على ترامب، بعد وقت قصير من اعتلائه المنصة، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من وجهه، بعدما أصيب برصاصة في “الجزء العلوي من أذنه اليمنى”.