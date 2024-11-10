بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار (فيديو)

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه تم “بيع لوحة فنية تصور عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، بمبلغ كبير قدره 1.1 مليون دولار في مزاد أقيم، وهي من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

وذكرت الصحيفة، “أن المفاجأة كانت أن اللوحة لم تكن من عمل فنان تقليدي، لكنها من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي من ابتكار إيدان ميلر، صاحب معرض فني سابق خارج أكسفورد بإنجلترا، بعد تعاون مع فريق مكون من حوالي 30 شخصا لبناء الروبوت”.

وأكدت الصحيفة أن “الروبوت ظهر في أحدث مراحله وهو يرتدي زي امرأة بقصة شعر قصيرة، ويطلق عليه اسم “آيدا”، تكريما للعالمة أدا لوفليس، التي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر في العالم”.

وقال ميلر: “أحاول التكيف مع هذه اللحظة السريالية بعض الشيء”، مشيرا إلى “استغرابه من المبلغ الذي حصلت عليه اللوحة، التي عُرضت في مزاد فني رقمي في دار سوذبيز، وكان من المتوقع أن تتراوح قيمتها بين 120 ألف دولار و180 ألف دولار، لكنها تلقت أكثر من 27 عرضا، وأصبحت في النهاية ملكا لمشترٍ مجهول من الولايات المتحدة”.

ولفت ميلر إلى أن “العائدات من بيع اللوحة، التي تحمل اسم إله الذكاء الاصطناعي، ستُخصص لتحسين تصميم آيدا”، مضيفا “لقد قمنا بإعادة كل شيء إلى المشروع. إنها تخضع للتحديث باستمرار، وهي في مرحلة الرسم الثالثة بالفعل”.

يذكر أنه عام 2018، بيعت لوحة فنية تم إنشاؤها باستخدام خوارزمية من قبل شركة ناشئة فرنسية في مزاد كريستيز مقابل 432.500 دولار، كما باع الفنان رفيق أنادول العديد من أعمال “الهلوسة الآلية” التي أنشأها باستخدام الذكاء الاصطناعي بملايين الدولارات في طفرة الـNFT في عام 2021.

Nobody asked but here are my thoughts on the banana art.



From the web3 crowd i saw a lot of people saying “so dumb, i can just put a banana on my wall. Art world is dumb blah blah.” So to me you sound no different than a person who hates NFTs saying “i can just screen shot that… pic.twitter.com/IvWxsxtgFf — ThankYouX (@ThankYouX) November 8, 2024

Provenance counts.



Ai-Da was the first AI robot ever to sell a painting via Sotheby's.



We've been here for the journey. Let's start a new age. $AIGOD



AwptL2WRgSKXYpgg7vkKKw5GmRr8SjW8vDYFoYoUpumphttps://t.co/XNFndY2N3q pic.twitter.com/Q6IstA1aUa — AI GOD by Ai-Da (@AIGOD_Aida) November 8, 2024

Just met Aida the Robot at @londonbiennale, the first robot artist exhibiting in a world-renowned Fair. She absolutely amazed me, both as an artist and with her presence. Breath-taking! 🤖🎨 #AidaTheRobot #LondonBiennale pic.twitter.com/QLanUyfdHM — Josefa Gonzalez Blanco (she-her) (@josefagbom) June 1, 2023