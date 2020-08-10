بيلاروسيا.. فوز «ألكسندر لوكاشينكو» بولاية سادسة

بنسبة 80,23 في المئة من الأصوات فاز رئيس بيلاروسيا المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة وفق ما ذكرت اللجنة الانتخابية المركزية اليوم الاثنين، بعدما قامت الشرطة بقمع متظاهرين معارضين.

وبحسب ما نقلت أذاعة “مونت كارلو” الدولية، قالت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات “ليديا يرموشينا” في تصريحات لقنوات تلفزيونية إن “سفيتلانا تيخانوفسكايا” المنافسة الرئيسية للوكاشنكو حصلت على 9,9 في المئة من الأصوات وفقا للاحصاءات الاولية.

وأوضحت أن كلا من المرشحين الثلاثة الآخرين فاز بأقل من2%.

وجاء هذا الإعلان بعدما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي في “مينسك” ومدن أخرى مساء الأحد بعدما أظهرت النتائج الاولية أن “لوكاشينكو” حقق فوزا ساحقا.

وحشدت منافسته “تيخانوفسكايا”، وهي أم وربة منزل تبلغ من العمر 37 عاما، المعارضة خلال الحملة الانتخابية وجذبت عشرات آلاف المؤيدين إلى أكبر تظاهرات في الدولة السوفياتية السابقة منذ سنوات.