بيلاروس.. اعتقال «خلية إرهابية» في البلاد

قناة “إس تي في” أفادت باعتقال 8 عناصر في جماعة إرهابية يشتبه في إضرامهم النار بمنزل ضابط شرطة وتفجير سيارة في مقاطعة غرودنو جنوبي البلاد.

وتؤكد القناة أن أحد المتهمين في هذه القضية هو نيقولاي أوتوخوفيتش، رجل أعمال وأحد نشطاء المعارضة وعرضت القناة لقطات استجوابه مع شريكه بافيل سافا.

وذكرت القناة أن بين المعتقلين 3 نساء وأشارت إلى أن جميع المشتبه بهم يتعاونون بنشاط مع التحقيق، ولذلك تم تحديد أعضاء آخرين محتملين من المجموعة الإجرامية.

وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس قسم التحقيق في هيئة أمن الدولة في بيلاروس قسطنطين بيشيك، قوله: إن أوتوخوفيتش اختار “الضحية” خلال تفجير السيارة بمساعدة قناة على تيليغرام نشرت البيانات الشخصية لضباط الأمن.