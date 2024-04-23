بيلينغهام يفوز بجائزة لوريوس لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023

توج الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، ومنتخب إنجلترا الاثنين، بجائزة “لوريوس” العالمية لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

وفاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس للمرة الخامسة بالجائزة لأفضل رياضي في العالم، بينما فازت لاعبة وسط منتخب إسبانيا إيتانا بونماتي الحائزة على الكرة الذهبية، بنفس الجائزة للسيدات بعدما قادت برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه هي الجائزة الثالثة التي يحصل عليها بيلينغهام، بعدما فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، وجائزة كوبا 2023 المقدمة في حفل الكرة الذهبية.

ويعتبر بيلينغهام هو لاعب كرة القدم الوحيد في القائمة، ضمن الذين فازوا بالجوائز المقدمة من لورويس.

ويبقى الأسطورة ليونيل ميسي الذي غاب عن الحفل أكثر من حقق جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم، حيث فاز بها مرتين في عامي 2020، و2023.

وبعث بيلينغهام، برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على جائزة مميزة، كتب فيها: “يا له من شرف أن أقضي هذه الأمسية مع العديد من أبطالي الرياضيين في مثل هذا الحدث المرموق، بالإضافة إلى الحصول على جائزة هذا العام.. شكرا لكم!”.

يذكر أن بيلينغهام انتقل إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الحالي، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو.

ونجح النجم الإنجليزي في إحراز 21 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة في مختلف البطولات بقميص ريال مدريد.