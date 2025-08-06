بيليه فلسطين.. مقتل النجم الكروي سليمان العبيد برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح

ودّعت فلسطين، اليوم الأربعاء، أحد أبرز رموزها في عالم كرة القدم، النجم السابق سليمان العبيد، الذي استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

العبيد، الملقب بـ”بيليه فلسطين”، انضم إلى قائمة طويلة من شهداء الرياضة الفلسطينية، والتي تجاوزت 660 رياضياً منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وفق ما أفاد به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وفي بيان له، نعى الاتحاد اللاعب العبيد واصفاً إياه بـ”شهيد الوطن وأسطورة الرياضة الفلسطينية”، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي لم يكتفِ بتدمير المنشآت الرياضية، بل طال أيضاً حياة الرياضيين الفلسطينيين بشكل مباشر.

ولد العبيد في 24 مارس 1984 بمدينة غزة، وكان متزوجاً وأباً لخمسة أطفال. بدأ مسيرته الكروية في نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في الضفة الغربية، حيث توّج بلقب أول دوري محترفين عام 2010. وبعدها عاد إلى غزة ليلتحق بـنادي غزة الرياضي، حيث تألق هدافاً للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

تميّز العبيد بمهارات فنية لافتة وسرعة عالية، وحمل ألقاباً عدة أبرزها: “الغزال”، “الجوهرة السمراء”، “هنري فلسطين”، و”بيليه الكرة الفلسطينية”.

خلال مسيرته، سجل أكثر من 100 هدف، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث أحرز 4 أهداف دولية، بينها هدف شهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2010.

الاستهداف المباشر للعبيد، أحد رموز الرياضة الفلسطينية، يأتي ليؤكد حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الرياضي في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.