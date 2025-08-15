«بيليه فلسطين» يشعل جدلاً دولياً.. الأمم المتحدة: لا مكان لإسرائيل في بطولات أوروبا لكرة القدم

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وذلك عقب مقتل اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، المعروف بلقب “بيليه فلسطين”.

وجاءت دعوة ألبانيزي بعد أن شاركت منشوراً من حساب “يويفا” على منصة “إكس” حول وفاة العبيد، وعلّقت قائلة: “حان الوقت لاستبعاد قتَلَته من البطولات. لنحرر الرياضة من الفصل العنصري والإبادة الجماعية”.

وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد طالب بدوره “يويفا” بالكشف عن تفاصيل مقتل اللاعب الفلسطيني، متسائلاً عن مكان وزمان الحادثة التي أودت بحياته.

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد قُتل سليمان العبيد بتاريخ 6 أغسطس الجاري، إثر قصف نفذته القوات الإسرائيلية استهدف مدنيين ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

العبيد، من مواليد غزة في 24 مارس 1984، كان متزوجاً وأباً لخمسة أطفال. بدأ مسيرته الرياضية مع نادي خدمات الشاطئ في غزة، قبل أن ينتقل إلى صفوف مركز الأمعري في الضفة الغربية، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين فلسطيني عام 2010. لاحقاً عاد إلى غزة، وانضم إلى نادي غزة الرياضي، وحقق لقب هداف الدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وخلال مسيرته، سجّل العبيد أكثر من 100 هدف، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني، محرزا 4 أهداف دولية، أبرزها هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010، والذي اعتبره كثيرون من أجمل الأهداف في تاريخ الكرة الفلسطينية.

دعوات محاسبة إسرائيل على هذا الحادث تصاعدت في الأوساط الحقوقية والرياضية، وسط مطالب بتفعيل آليات العقوبات الدولية ضد الدول التي تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في زمن النزاعات، بما يشمل الإقصاء من الأنشطة الرياضية الدولية.