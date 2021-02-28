بيل غايتس يُحذر من عملة البتكوين

بيل غايتس، مؤسس شركة ميكرسوفت، حذر من الانجرار وراء عملة بتكوين التي ارتفع ثمنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعد تدوينة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات، إيلون ماسك. وفقا لوكالة بلومبرغ.

وما زالت تجذب عملة بتكوين التي تجاوزت 50 ألف دولار الأسبوع الماضي، مزيدا من المشترين الذين أغراهم نموها المذهل، على الرغم من مخاوف العديد من منظمي السوق.

وقال غيتس في حوار مع وكالة “بلومبرغ” إن الناس الذين لا يملكون ما يملكه ماسك من أموال عليهم أن يكون حذرين.

وأضاف أنه لا يقلق على ارتفاع أو انخفاض حصة إيلون من العملة الرقمية؛ لأن الأخير يمتلك الكثير من المال، لكنه بالمقابل يقلق لأن الكثير من الناس يصدقون هذا الجنون، رغم عدم توفرهم على الكثير من المال.

وأضافت شركة تسلا 1.5 مليار دولار من البتكوين إلى ميزانيتها، وكتب إيلون تغريدات على “تويتر” حولها، ما دفع العملة الرقمية إلى الارتفاع.



وبعد اتجاه صاعد دام لأسابيع، شهدت عملة بتكوين المشفرة تراجعا، الاثنين، بعد أن حققت مستوى يفوق الـ58 ألف دولار.

وفي إحدى تصريحاته الأخيرة على تطبيق “Clubhouse”، أشار غيتس إلى أن “تعدين البيتكوين يضر بالبيئة”.

وجاء هذا التصريح بعد حوالي أسبوعين من اكتشاف باحثين في جامعة “كامبريدج” أن تعدين البيتكوين يستهلك كهرباء أكثر مما تستهلكه بعض البلدان، كالأرجنتين على سبيل المثال.

يذكر أن السلطات الكندية أعلنت، الشهر الماضي، أنها سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري للبتكوين في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.