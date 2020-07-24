«بيل غيتس» حول كورونا: الذروة لم تأت بعد

“الذروة لم تأت بعد”، هكذا حذّر مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، من ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة تفشي جائحة كورونا.

جاءت تصريحات غيتس في مقابلة تلفزيونية، أثار فيها الحديث عن المعدلات المقلقة للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقائل “غيتس” في المقابلة:

معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف، مقلقة للغاية، الطقس الدافئ، يدفع الناس للظهور أكثر إلى الهواء الطلق، في الواقع، هذه الظروف أسهل في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف.

وأضاف قائلاً: “حاليا تنتشر الإصابات لدرجة كبيرة بين الشباب، مما يعني أن معدل الوفيات، على الرغم من ارتفاعه، ليس قريبا من ذروته، بالتأكيد هذا المستوى من العدوى سيحدث، ومعه فإن معدل الوفيات سيرتفع”.

فيما شكل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الأكثر فقرًا مثل جنوب أفريقيا والهند، قلقاً لدى غيتس، حسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الملياردير “غيتس” يُقدم من خلال مؤسسته الخيرية “بيل وميليندا غيتس”، مساهمات في تمويل أبحاث اللقاح المضاد لفيروس كورونا.