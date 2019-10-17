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بينس يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان بخصوص نبع السلام

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أكتوبر 2019 - 13:17
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مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية أكد أن أردوغان سيلتقي المسؤولين الأمريكيين. [إنترنت]
حطت طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم الخميس في أنقرة، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.

حيث كان أردوغان أعلن أمس الأربعاء أنه لن يلتقي بينس، وقال في تصريحات للصحفيين أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب الرئيس بينس، سيقابلان نظيريهما التركيين، قائلاً:

“أنا لن أتحدث سوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا قرر المجيء”.

هذا وكان مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أكد في تصريح لاحق، أن أردوغان سيلتقي المسؤولين الأمريكيين.

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