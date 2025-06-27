بينها إسرائيل وإيران وسوريا.. شركة بريطانية توقف استيراد منتجات 17 دولة بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان»

أعلنت الشركة البريطانية Co-op، وقف استيراد البضائع من 17 دولة، بينها إسرائيل وإيران وسوريا واليمن وليبيا، بسبب ما وصفته بـ”انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً”، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بقيم السلام والتعاون، ويشمل القرار حظر نحو 100 منتج من هذه الدول.

وأكدت الشركة، التي تدير أكثر من 2300 متجر في بريطانيا، أن القرار يستند إلى تقييم مستقل أعدته جهات دولية، أبرزها الأمم المتحدة، ويشمل حظراً على نحو 100 منتج، منها الجزر الإسرائيلي والمانجو المالي، بالإضافة إلى مكونات تُستخدم في منتجات تحمل علامتها التجارية.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة ديبي وايت إن القرار جاء استجابة لمطالب الأعضاء، ويُظهر “وضوح القيم التعاونية التي تستند إليها المجموعة”، مضيفة أنه لن يهدد نجاح Co-op التجاري.

كما شملت قائمة الدول المحظورة أيضاً: أفغانستان، روسيا، كوريا الشمالية، السودان، جنوب السودان، الصومال، ميانمار، الكونغو الديمقراطية، إفريقيا الوسطى، بيلاروس، وهايتي.

في موازاة ذلك، توقعت Co-op تأثيراً اقتصادياً ملموساً نتيجة القرار، خاصة أن معظم وارداتها تأتي من أوروبا الغربية، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشركة بدأت مؤخراً بيع مشروب “كوكا كولا غزة” الذي تذهب عائداته لدعم الفلسطينيين.

الخطوة تتماشى مع مواقف سابقة للشركة، التي سبق أن أوقفت استيراد المنتجات الروسية بعد غزو أوكرانيا في 2022، وتشتهر بسياساتها الأخلاقية الداعمة للتجارة العادلة والمشروعات المجتمعية.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من بعض الموردين ومنظمات سياسية، حذّرت من أن الحظر الشامل قد يضر الفئات الأكثر ضعفاً في الدول المعنية، رغم نوايا Co-op المعلنة في دعم حقوق الإنسان.

الخطوة تأتي وسط تصاعد النقاش في أوروبا بشأن أخلاقيات سلاسل الإمداد، ودور الشركات في النزاعات العالمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على علامات تجارية كبرى على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات المرتبطة بها