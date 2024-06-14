بينها الإعدامات.. العراق ينفّذ حملة مشددة لمحاربة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، “صدور حكم قضائي بالإعدام بحق 72 متاجرا دوليا بالمخدرات”، في إطار الحملة المشددة التي تشنها لمحاربة المخدرات في البلاد.

وقالت الوزارة: “إن قواتها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ72 متاجرا دوليا بالمخدرات”، موضحة أنه “تم الحكم عليهم خلال عام 2024 بالإعدام وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأضافت أن “عملية اعتقال هؤلاء التجار تمت وفق أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ضمن إجراءات الردع الخاصة بمكافحة المخدرات، وبقرارات قضائية، وبإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية”.

في السياق، ضبطت قوات الشرطة الاتحادية في مناطق مختلفة في العاصمة بغداد، 16320 حبة مخدرة مختلفة الأنواع، كما تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مطلوب بحوزته مخدرات وسلاح غير مرخص في محافظة ميسان، فيما ضبطت مفارز مركز شرطة جمارك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة جمارك المنطقة الرابعة، متهما بحوزته 1 كغ من مادة الكرستال المخدرة، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليم المتهم الى مخدرات شط العرب.

كما ألقت دوريات نجدة الزعفرانية التابعة لقيادة شرطة بغداد الرصافة، القبض على متهم وضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع (كرستال وميزان إلكتروني يستخدم لبيع المخدرات)، فيما تمكنت فرقة الرد السريع من إلقاء القبض على متهم ضبطت بحوزته 950 غراما من مادة الكرستال المخدرة.