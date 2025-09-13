بينها الإمارات.. أمريكا تفرض قيوداً تصديرية على 31 شركة من 7 دول

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن فرض قيود تصديرية جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري، تستهدف 31 شركة في سبع دول مختلفة، بينها الصين وتركيا والإمارات والهند، في خطوة تهدف إلى منع وصول التكنولوجيا والمنتجات الأمريكية الحساسة إلى روسيا دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن القيود شملت 23 شركة صينية، و3 شركات تركية، وشركتين إماراتيتين، إضافة إلى شركة واحدة لكل من الهند وإيران وسنغافورة وتايوان.

وأوضح البيان أن هذه الشركات كانت متورطة في التعاون مع المجمع العسكري-الصناعي الروسي، وتوريد منتجات أمريكية دون تصاريح رسمية، في انتهاك مباشر للوائح العقوبات المفروضة على موسكو.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن لوائح الرقابة على الصادرات (EAR)، التي تعتبر أداة مركزية لدى واشنطن لحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية، حيث تهدف إلى منع وصول التكنولوجيا العسكرية أو المزدوجة الاستخدام إلى كيانات أو دول يمكن أن تشكل تهديداً استراتيجياً للولايات المتحدة وحلفائها.

وتعكس هذه الخطوة تصعيداً أمريكياً في مواجهة التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، بعد استمرار صادرات بعض الشركات الأجنبية للمنتجات الحساسة، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديداً لاستراتيجية فرض الضغط الاقتصادي على موسكو في إطار النزاع المستمر في أوكرانيا.

كما تأتي هذه القيود في سياق جهود متواصلة للحد من قدرة روسيا على تعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية، ومنع استخدام المنتجات الأمريكية في تصنيع معدات أو أسلحة قد تستخدم في النزاعات أو ضد مصالح واشنطن وحلفائها.