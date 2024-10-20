بينها الثوم والبصل والزنجبيل.. أطعمة تحارب الجلطات!

يتعرض العديد من الناس للجلطة أو ما يعرف بالخثرة الدموية وقد تؤدي هذه الحالة إلى الوفاة أحيانا، ولتقليل خطر الجلطات، ينبغي استهلاك أطعمة تساعدنا على التحكم في مستوى الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

ومن الأطعمة المهمة التي تحافظ على صحة القلب والدم، تبعا للطبيب، الثوم والبصل والزنجبيل، فهذه الأطعمة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وتحارب تخثر الدم.

بدوره ينصح الأخصائي في علم الأغذية، ميخائيل غونزبرغ بالقول: “هناك العديد من الأمور التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وصحة الدم، منها الحركة وممارسة الرياضة بشكل يومي، لكن الطعام الذي نتناوله يوميا يعتبر عنصرا مهما في هذا الأمر أيضا”.

وأضاف:”أظهرت الدراسات أن التفاح، وخصوصا المجفف يساعد في الحفاظ على صحة الجسم وصحة الشرايين بشكل عام، فهو يساعد على تنظيم عمل الفيريتين الذي ينظم آليات تخزين وطرح الحديد في الجسم، والحديد عنصر مهم لصحة الدم وصحة الشرايين، وتناول 25 غ من التفاح المجفف يوميا يقلل من احتمال حدوث الخثرات الدموية بنسبة 3% تقريبا.

وأشار الطبيب إلى أهمية تناول الأسماك البحرية الغنية بالدهون الصحية، والتي تؤمن للجسم أوميغا 3 الضروري لصحة الدم والذي يحارب الالتهابات والجلطات.

كما أن الملفوف يعتبر من الأغذية المهمة لصحة الشرايين ومحاربة الجلطات أيضا، إذ يحوي على كميات لا بأس بها من فيتامين C الضروري لتعزيز عمل الكولاجين الذي يعزز صحة جدران الأوعية الدموية ويمنحها مرونة تساعدها في إيصال الدم إلى الأعضاء حتى في حال تشكل الخثرات داخلها.