بينها الحبوب والغاز.. عشرات السفن ترسو بميناء بنغازي

شهد ميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس الماضي، حركة شحن نشطة، حيث رست على أرصفة المنطقة الحرة بجليانة 54 سفينة محملة بأنواع مختلفة من البضائع.

وبحسب وكالة وال، كشف مدير مكتب المناولة والتخزين بالمنطقة الحرة بجليانة الشريف عون، “أن من بين السفن التي رست، كانت هناك سبع سفن محملة بالحبوب، منها أربعة سفن محملة بالشعير السائب، وسفينتان محملتان بالقمح، وسفينة واحدة محملة بالأرز”.

وأضاف: “بالإضافة إلى الحبوب، شهد الميناء وصول 24 سفينة محملة بالحاويات، وتسع سفن محملة بالأسمنت، وسفينتين محملتين بأكياس السكر، وسفينة واحدة محملة بالسيارات، وأخرى محملة بالمعدات لصالح لجنة إعادة الإعمار إضافة إلى سفينة محملة بالمواشي”.

وأشار عون، “إلى أن 9 سفن أخرى رست على منصة الرصيف النفطي، وهي محملة بالغاز والبنزين والديزل”.