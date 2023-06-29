بينها حالات بتر وحروق.. مئات الإصابات في أول عيد الأضحى ببنغازي ومصراتة

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث بنغازي استقبال 425 إصابة خلال أول ايّام عيد الأضحى المبارك.

وذكر المستشفى أنّ الإصابات ناتجة عن ذبح و تقطيع أضاحي العيد، حيث كان ضمن هذه الإصابات 25 حالة قطع وتر، تطلبت تدخل جراحي.

وأضاف المستشفى أنّه استقبل 5 حالات حروق نتيجة إستعمال المحروقات البنزين، حيث أنّها من ضمن الإصابات حالتان إيواء، مشيرة إلى أنّ أغلب الإصابات كانت في اليدين و الرجلين.

وفي السياق نفسه أعلن مركز مصراتة الطبي عن استقبال 169 حالة إصابة بين البسيطة والمتوسطة نتيجة الاستعمال الخاطئ للأدوات الحادة في أول أيام عيد الأضحى المُبارك.

وأضاف المستشفى أنّ جميع الحالات غادرت المركز بعد تلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، باستثناء حالتين أدخلت لغرفة العمليات المستعجلة.