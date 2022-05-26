بينها ليبيا.. «تبون» في إيطاليا لبحث تطورات الوضع في المنطقة

يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة إلى إيطاليا يبحث خلالها مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة ماريو دراغي، عددا من الملفات بينها تعهد الجزائر بمدّ روما بكل ما تحتاج إليه من الغاز لتعويض الغاز الروسي.

وذكرت مصادر لصيحفة الشرق الأوسط أنّ ما يجمع الجزائر وإيطاليا هي الأوضاع في ليبيا وقلق البلدين من عودة المواجهات المسلحة بين الأطراف المتنازعة.

وأوضحت الصجيفة أنّ البلدان حريصان على عودة البلاد إلى سكة الانتخابات العامة لاختيار مؤسسات، كون أنّ ذلك هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار لليبيا، الذي تربطه علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية بالجزائر وإيطاليا.

وتابعت الصحيفة أنّ الجزائر تريد من إيطاليا تقوية التعاون بينهما لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، بعد أن باتت هذه الظاهرة مصدر قلق كبير للحكومتين.