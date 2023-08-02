بينها ليبيا.. سلطات الإنقلاب في النيجر تعيد فتح حدودها مع 5 دول

أعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع خمس دول حدودية، بعد نحو أسبوع على إغلاقها في أعقاب انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازووم.

وأعلن أحد العسكريين التابعين للمجلس العسكري في وقت متأخر من الثلاثاء عبر التلفزيون الوطني، أنّه أعيد فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد اعتبارا من الأربعاء.

ويأتي قرار إعادة فتح الحدود قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة نهائية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، أعطتها الأحد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التي لم تستبعد أيضا استخدام «القوة» إذا لم يجرِ احترام هذه المهلة.

وهبطت أول طائرة فرنسية تقلّ 262 شخصا أجلوا من النيجر، في مطار شارل ديغول ليل الثلاثاء الأربعاء حسبما أكّد مصدر في المطار لوكالة فرانس برس.