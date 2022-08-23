بينها ليبيا.. قمة العلمين تبحث تطورات الوضع في المنطقة العربية

تنعقد اليوم الثلاثاء قمة خماسية عربية تشاورية بمدينة العلمين المصرية وتجمع زعماء دول مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الإثنين بمطار العلمين، بحضور رئيس الإمارات محمد بن زايد كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقلت قناة إكسترا نيوز المصرية أنّ هذه القمة ستتناول بعض القضايا العربية مثل الملف الفلسطيني والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وأزمة الأمن الغذائي والمائي.