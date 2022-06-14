بينها ليبيا.. مصر وتركيا تتوصلان لتوافقات عدة قبيل التطبي

قالت صحيفة العربي الجديد إن تركيا ومصر توصلتا إلى توافقات بينهما لإنهاء كافة الأمور العالقة بشأن الملف الليبي وتحقيق خطوات على المستوى الأمني في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرية مطلعة على الاتصالات بين الجانبين التركي والمصري أنّ هناك ما يمكن وصفه بالتقدم خطوة للأمام في سبيل تطبيع العلاقات، حدثت خلال الأيام الماضية بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنّ لأيام الماضية شهدت الانتقال إلى الحديث عن خطوات عملية بشأن الملفين الأبرز على صعيد اهتمامات البلدين، وأنّ المشاورات تناولت بالتفصيل المطالب المصرية بشأن الملف الليبي.

ووفقاً للصحيفة فإن الأمور لم تعد بعيدة بين البلدين، ونقاط الخلاف تقاربت بدرجة كبيرة وتم التوافق خلال آخر اللقاءات التي جرت على المستوى الأمني، على إنهاء كافة الأمور العالقة بشأن الملف الليبي، قبل الانتقال إلى إعلان مواقف وترتيبات بشأن الأوضاع في شرق المتوسط.

ويأتي التقارب التركي المصري بالتزامن مع سعي أنقرة لتطبيع علاقاتها مع السعودية والإمارات أيضا، والتي تضررت خلال الفترة الماضية.