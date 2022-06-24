بينهم أجانب.. اللواء 444 قتال يقبض على عصابات مسلحة في طرابلس وترهونة

قال اللّواء 444 قتال، إن إحدى مفارزه تمكنت من القبض على عصابة سطو مسلح من 4 أشخاص، قامت بالعديد من عمليّات السّطو المسلّح على المواطنين في مناطق جنوب طرابلس، ووجدت بحوزتها العديد من المسروقات.

وفي عمليّة أخرى، وبعد ورود بلاغ من مواطن كان قد تعرض لعملية سرقة وسطوٍ مسلح، تمكنت مفرزة خاصّة من اقتحام الوكر الذي تختبئ فيه العصابة وقامت بضبط شخصين مسلّحين من دولة بوركينا فاسو وسيتم إحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وفى مدينة ترهونة أفاد اللّواء 444 قتال بأنه تمكن من إلقاء القبض على شخصين يقومان ببيع مخدر الحشيش حيث تمّ التحقيق معهما وإحالتهما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.