بينهم «أصالة نصري».. فنانو سوريا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم باللاذقية وطرطوس

خرجت الفنانة السورية “يارا صبري”، مع المواطنين بوقفة احتجاجية في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق، تندد بالتجاوزات والانتهاكات يلي صارت بالساحل السوري بحق المدنيين، وحداداً على أرواح ضحايا الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري.

وفي حسابها الرسمي عبر فيسبوك، أكدت “أن المتظاهرين رفعوا لافتات تنعى قوات الأمن العام، الذين قضوا بهجمات فلول النظام في الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية، وناشدوا لتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية وضرورة محاسبة القتلى”، مشددة على أن “وقفة الحداد كانت على أرواح من قضوا من الأمن العام والمدنيين السوريين”.

وأضافت أنها “كانت في ساحة المرجة الشهيرة في دمشق، وانفضت بعد ملاسنات وتدافع بعد أن اقتحمها شبان أطلقوا شعارات طائفية، ما أدى إلى عراك بالأيدي تدخلت لفضة قوى الأمن وأطلقت النار في الهواء فتفرق الحشد”.

يذكر أن صبري، “طالبت قبل أيام، بفتح معابر آمنة للسوريين المدنيين في الساحل بإشراف فرق متخصصة ومعروفة مثل الدفاع المدني السوري ومؤسسة الخوذ البيضاء”، وتابعت متوجهة إلى السوريين المدنيين قائلة: “مكانكم بين أهلكم السوريين”.

فنان سوري يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في اللاذقية وطرطوس

في السياق، ندد الفنان السوري مصطفى الخاني، “بالمجازر التي ترتكب في قرى وبلدات الساحل السوري، وطالب أيضا بمحاسبة المسؤولين عنها”.

وأضاف الخاني عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام”: “إن كان صحيحاً الذي نسمعه بأن من يقوم بهذه التجاوزات والجرائم هم من جموع الناس، الذين جاؤوا لمساندة الأمن من باقي المحافظات، فأين الدولة وأين الجيش والأمن المسؤولين عن حماية الأهالي وكيف تركوهم يقومون بكل هذه المجازر، نحن لا نتكلم عن مجزرة واحدة وإنما مئات المجازر”.

وتساءل الخاني: “مسؤولية من حماية الأهالي الأبرياء؟! هذه أفعال إذا حدثت في بلدان العالم تسقط بها حكومات، فماذا سيحدث عندنا ؟؟؟”.

وتابع: “بما أننا أصبحنا بدولة قانون وعدالة، فهل سيحاسب علناً كل من اقترف هذه المجازر، أم سيكون ذلك مانشتات إعلامية ووعود ضمن كل الوعود الجميلة التي نسمعها في الإعلام !!”.

وأشار الخاني إلى أنه “لمن يقول بأنها حالات فردية وتجاوزات فردية، نقول عندما تصبح المجازر وأعداد القتلى بالآلاف فهذا يعني لم تعد أرقام أو حالات فردية بل نهجًا وإبادة جماعية وحربًا طائفية يجب إيقافها فورًا ومحاسبة المجرمين، الذين اقترفوها بنفس القسوة التي يجب محاسبة مجرمين النظام السابق، ممن كان مسؤولا عن صيدنايا وعن مجزرة التضامن وعن هكذا جرائم.. إنها إبادة جماعية ومجازر بالآلاف موثقة بالأسماء وبالصوت والصورة، ماذا تفرق الصور التي نشاهدها اليوم عن الصور التي سبق وشاهدناها لدى قيصر؟!”.

وتابع: “لكل من يهاجم النظام السابق لأنه كان يرمي البراميل عشوائيًا على المدنيين، أنتم محقون ولكن ألم تشاهدوا اليوم في الفيديوهات كيف تُلقى المتفجرات عشوائياً من الطائرة!!!! من هؤلاء الذين يرمونها من الطائرات؟!! هل هؤلاء أيضا من الجموع الشعبية التي جاءت من المحافظات لتساعد الأمن والجيش !!!”.

ونوّه الخاني إلى أنه “يوماً ما قال فارس الخوري للفرنسيين، إذا كنتم قد أتيتم لسوريا لحماية المسيحيين فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعلموا أن جميع المسيحيين اليوم في سوريا هم مسلمون، واليوم نقول لمن يقوم بهذه الجرائم، إذا كنتم تقومون بهذه المجازر لأنهم علوية، فكلنا في سوريا علوية، وكلنا مسيحيين وكلنا سنة، وكلنا دروز وكلنا إسماعيلية وكلنا مرشدية وكلنا أكراد وكلنا عرب، وكلنا تركمان، وكما كنا البارحة كلنا في سوريا دروز، اليوم سأطلق هاشتاغ كلنا علويون”.

أصالة نصري: مو معقول العم بصير

من جهتها، أعربت المطربة أصالة، المعروفة بمعارضتها لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ العام 2011، عن “قلقها لما يجري في بلدها”.”، وكتبت في تغريدة على حسابها في إكس، ليل أمس: “والله مو معقول اللي عم يصير”.

وقالت: “يارب بحق هالأيام الفضيله تحفظ سوريا كلها ويوقف هالنهر الدم ويوقف هالقهر يارب والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يارب توقف مع ناس مابقى فيها يارب من عندك الحل يارب أدعوا لسوريا وصلّوا لها كلً الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم”.

يارب بحق هالأيام الفضيله تحفظ سوريا كلها ويوقف هالنهر الدم ويوقف هالقهر يارب والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يارب توقف مع ناس مابقى فيها يارب من عندك الحل يارب أدعوا لسوريا وصلّوا لها كلً الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم #سوريا_الان — Assala (@AssalaOfficial) March 9, 2025

الفنانة “نور علي” توجّه رسالة للرئيس “الشرع”

ظهرت الممثلة السورية نور علي باكية، تروي في فيديو نشرته عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، روت ما جرى في منطقة جبلة باللاذقية.

وقالت علي: “إنها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، تمنت أن تعتقل السلطات الأمنية كل من يحمل سلاحا لمآرب خارجية ومن أجل بث الفتنة”.

وأضافت أنه “قبيل سيطرة الأمن العام على جبلة، حيث يقطن أهلها، غرب البلاد، خرج بعض المسلحين “الأجانب والشيشان والتكفيريين إلى الشوارع ودخلوا البيوت وقتلوا بعض المدنيين”.

وأكدت أنها “تعرضت لإطلاق نار من أحد المسلحين، بينما كان يسرق سيارتها، مضيفة أنها اتصلت بالأمن العام الذي تجاوب معها”.

وشددت على أن “كافة السكان في البلدة من كل الطوائف تعرضوا للأذى، وفق قولها، ودعت إلى الوحدة بين كافة السوريين، قائلة “نحن ولاد بلد واحد”.

وأوضحت أن “العلويين لم يجرؤوا سابقا على إدانة المجازر والقصف اللذين تعرضت لهما مناطق المعارضة خوفا من الاعتقال، لكنها ناشدت الوحدة والتآخي بين كافة المواطنين”، ورأت أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص لهجوم وانتقادات لمجرد أنه تحدث أو أبدى رأيه”.

🚨⚡️ عاجل:



الفنانة السورية نور علي تبكي وتكشف عن مذبحة في الساحل السوري، حيث أكدّت وجود قتلى مدنيين على يد تكفيريين سوريين وشيشانيين وأجانب.



وتروي معاناتها من إطلاق النار أثناء تصويرها، مؤكدةً الفوضى والرعب الذي يعيشه الناس. pic.twitter.com/IVNolC6qay — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 9, 2025

♨️ "إذا ما حميتوا المدنيين وعاقبتوا فلول النظام والتكفيريين، ما رح نسكت"، نور علي تنهار من البكاء وهي تروي أحداث ما حصل في الساعات الأخيرة بمنطقة جبلة في الساحل السوري ، و تعرضها لإطلاق نار عند تصويرها لمجريات الأحداث في جوار منزلها@NourAli_Offic pic.twitter.com/EDjeW5lA9a — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 9, 2025

الفنانة نور علي من جبلة تستغيث لوقف المجازر .. pic.twitter.com/rbEex0euNL — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) March 9, 2025

من جهتها، انتقدت الممثلة السورية علياء سعيد، من ينفي حصول أي انتهاكات في الساحل، لافتة في فيديو على حسابها في “إكس”، إلى أن “الحكومة والسلطات الرسمية بنفسها أكدت حصول تجاوزات”.

بخصوص مجزرة الساحل السوري و ما يحدث حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/yWX0NOxHdI — Aliaa Saeid علياء سعيد (@aliaa_saeid) March 9, 2025