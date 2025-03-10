بينهم «أطفال ونساء».. إنقاذ 25 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، ومقرها مرسيليا في جنوب فرنسا، “إنقاذ 25 شخصا قبالة سواحل ليبيا”.

وبحسب المنظمة، “الناجين الذين أنقذتهم “أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ”، بينهم خمسة قاصرين غير مصحوبين بذويهم وثلاث نساء وطفلان دون الرابعة، يتعافون حاليا وترعاهم فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” على متن السفينة”.

وذكرت أنه “تم رصد القارب المنكوب بفضل تنبيه أصدره “هاتف إنذار” وهو رقم هاتفي يتصل به المهاجرون الذين يواجهون صعوبات عند عبور البحر الأبيض المتوسط”، وأعلنت “أن السلطات الإيطالية حددت مارينا دي كارارا (شمال بيزا) كميناء آمن، على بعد 1222 كيلومترا”.

يذكر أنه “وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فُقد أو لقي 247 شخصا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام 2025 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفي العام 2024، فُقد أو قضى 2360 مهاجرا في المتوسط”.

🔴BREAKING

Ce matin, l'équipe de l’#OceanViking a secouru 25 personnes en détresse suite à une alerte émise par @alarm_phone. Parmi elles se trouvent des femmes, des mineurs non accompagnés et des bébés.

Les personnes rescapées se rétablissent actuellement, prises en charge par… pic.twitter.com/0CSdwiyzFR — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) March 9, 2025