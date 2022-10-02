بينهم «السراج» و«باشاغا».. مجلس النواب يسقط عضوية 9 نواب

أصدر مجلس النواب قرارين منفصلين يقضيان بإسقاط عضوية تسعة نواب، وقبول استقالة أربعة آخرين.

وتضمن قرار إسقاط عضوية كل من فائز السراج وفتحي باشاغا وعلي القطراني ومحمد لينو وزياد دغيم وصالح همة وعبد المطلب ثابت وأبو بكر سعيد وعبد الغني الفطيسي، فيما تضمن قرار قبول الاستقالة عبد الله اللافي وحميد حومة وعلي السعيدي وخالد الأسطى.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن قرارات مجلس النواب بإسقاط عضوية عدد من النواب، تأتي بعدما صوت المجلس في جلسته التي عقدت في بنغازي بإعفاء النواب الذين تولوا مناصب في الدولة وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.