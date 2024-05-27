بينهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين

أعلنت الصين، أن 4 زعماء عرب يزورون بكين في الفترة من 28 مايو الجاري إلى أول يونيو المقبل، بينهم الرئيس المصري والإماراتي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ: “سيزور الصين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فإن “الزعماء الأربعة سيزورن الصين تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ لحضور مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي”.

هذا ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، وسيعقد الاجتماع يوم 30 مايو في بكين، بحضور وزراء خارجية أو ممثلو الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.