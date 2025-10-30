بينهم المدعو «أبو لولو».. الدعم السريع يعلن القبض على متهمين بتجاوزات بمدينة الفاشر

أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الخميس، عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في ارتكاب تجاوزات بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، وعلى رأسهم المدعو “أبو لولو”.

وذكرت قوات الدعم السريع في منشور على منصة “تليغرام” أنها قامت بتنفيذ التوجيهات الصادرة من القيادة، وملتزمة بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب.

وأوضحت أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين بالتجاوزات التي جرت أثناء تحرير مدينة الفاشر، على رأسهم المدعو “أبو لولو”.

وأضاف المنشور أن اللجان القانونية المختصة باشرت التحقيق مع هؤلاء المتهمين تمهيدًا لتقديمهم للعدالة.

وأكدت قوات الدعم السريع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منع أي انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية أو تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المدعو “أبو لولو” لا ينتمي لقوات الدعم السريع، رافضًا أي علاقة له بالتجاوزات المزعومة في المدينة.

وأشار إلى أن القوات قد شكلت لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الأمر، وأنها ستعرض نتائج التحقيق في حال اكتماله.