بينهم «المشري».. 4 شخصيات مترشحة لرئاسة مجلس الدّولة في انتخابات اليوم

يجري المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد انتخابات مكتب رئاسته الذي يشمل كلا من: «الرئيس، النائبين، المقرر» خلال جلسة رسمية. «»

وسيتنافس على رئاسة المجلس خلال هذه الجولة 4 شخصيات، الرئيس الحالي خالد المشري إلى جانب كل من محمد تكالة، وناجي مختار ونعيمة الحامي.

ومنصب النائب الأول الذي عادة ما يكون من نصيب المنطقة الجنوبية، وسيتنافس كل من مسعود اعبيد والطاهر مكنى ومحمد الهادي وماما سليمان، وعبد المطلب بقص.

فيما يتنافس على النائب الثاني الذي يكون من نصيب المنطقة الشرقية بعرف المجلس عمر بوشاح وعمر خالد ومحمد معزب وخالد الناظوري.

ومنصب نائب المقرر، يتنافس 6 أعضاء وهم نجاة شرف الدين وعبد الفتاح الحبلوص وعلي السويح وأحمد يعقوب، وعبد الله جوان وبالقاسم دبرز.

ومنذ تأسيسه في شهر ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية.