بينهم «بايدن».. روسيا تمنع 963 أمريكي دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، منع 963 مواطنا أمريكيا من بينهم الرئيس جو بايدن، من دخول البلاد، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة روسيا عن بيان أصدرته الخارجية «في سياق الرد على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة باستمرار ضد روسيا، تقوم وزارة الخارجية الروسية بنشر قائمة بالمواطنين الأمريكيين الذين يمنع دخولهم إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم. وتضم القائمة أسماء 963 شخصا».

وأكّدت الخارجية الروسية أنّ الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن، ترتد دائما على الولايات المتحدة نفسها، وسيتم دائما الرد عليها بشكل مناسب، موضحة أنّ الرئيس بايدن من ضمن القائمة المحظور دخولها الأراضي الروسية.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أنّ العقوبات اضطرارية الطابع وتهدف إلى إجبار النظام الأمريكي الحاكم، الذي يحاول فرض نظام عالمي قائم على القواعد الاستعمارية الجديدة على بقية العالم، على تغيير سلوكه والاعتراف بالوقائع الجيوسياسية الجديدة.