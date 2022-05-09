بينهم درنة.. «أبوزريبة» يُعيّن مدراء أمن جدد لعدد من مديريات الأمن

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عصام أبو زريبة، عددًا من قرارات التكليف بمهام مديريات الأمن لعدد من ضباط الشرطة.

وكلّف أبوزريبة، عبر قرارات نشرها الحساب الرسمي للحكومة الليبية على الفيسبوك، العقيد امبارك أبو حرارة بمهام مديرية أمن درنة، فيما كُلف العقيد علي الأوجلي بمهام مديرية أمن أوجلة اجخرة، بالإضافة لتكليف العقيد سامي نصر بمهام مديرية أمن طبرق، والعميد مصطفى الأسود بمهام مديرية أمن شحات.

ومنح أبو زريبة نوط العمل المتميز لمدير أمن طبرق العقيد سامي نصر، ورئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي العقيد جمال العمامي؛ تقديرًا لجهودهم في أداء مهامهم.

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة سبق وأن ناقش مع مدراء مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، إعادة هيكلية تنظيم الوزارة، والصعوبات التي تواجه عمل المديريات والأجهزة الأمنية ومنتسبيها، وآلية حل هذه المشاكل.