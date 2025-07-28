بينهم زعيم عربي.. ترامب يفاجئ زعماء العالم برقمه الشخصي!

كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ عددًا من زعماء العالم بمنحهم رقم هاتفه الشخصي، وحثهم على التواصل المباشر معه عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيق “واتساب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة غير التقليدية تأتي في إطار أسلوب ترامب الشخصي الذي يميل إلى المحادثات الودية وغير الرسمية. وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على سبيل المثال، استخدم تطبيق “واتساب” للتواصل مع ترامب وطلب مساعدته في استعادة العلاقة بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن بين الزعماء الذين يمتلكون وسيلة تواصل مباشرة مع ترامب:

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأكدت الصحيفة أن بعض القادة شعروا بالارتباك في البداية من هذه الخطوة، لكنهم لاحقًا باتوا يرسلون لترامب رسائل نصية ويتواصلون معه بشكل منتظم، في محاولة للحفاظ على علاقة قوية معه.