بينهم عرب… أكثر الشخصيات تأثيراً بالذكاء الاصطناعي (صور)

أصدرت مجلة “تايم” قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط تصدر جنسيات عربية القائمة وغياب عملاق التكنولوجيا “إيلون ماسك”.

وبحسب موقع “The Post”، “أنشأت المجلة صورة مركبة لغلافها لعام 2024، تظهر صور 18 من قادة الذكاء الاصطناعي، يتصدرهم رئيس شركة “إنفيديا” جينسن هوانج، كما ظهر بشكل بارز نجم فيلم “الأرملة السوداء”، وتضم القائمة رؤساء تنفيذيين لشركات التكنولوجيا، مثل ساتيا ناديلا، وسوندار بيتشاي، ومارك زوكربيرغ، ومن بين الشخصيات البارزة الممثلان سكارليت جوهانسون وأنيل كابور”.

ووفق المجلة، “سلطت النسخة الثانية السنوية من “TIME100 AI”، والتي صدرت يوم الخميس، الضوء على كبار المديرين التنفيذيين، بما في ذلك داريو أمودي من “Anthropic” وسام ألتمان من “OpenAI”، بالإضافة إلى المؤسسين والمؤثرين في هذا المجال سريع النمو”.

وأدرجت “تايم”، “الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، ضمن قائمتها”، وقالت المجلة: “إن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان يلعب دورا بارزا في دعم مبادرات تساعد في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي”.

وأشارت إلى أن “بن زايد، يرأس مجلس إدارة مجموعة “جي 42″، وهي تكتل للذكاء الاصطناعي تأسس في عام 2018، وبرزت كعملاق تكنولوجي في الشرق الأوسط، مع أعمال تتراوح من التكنولوجيا الحيوية إلى المراقبة”.

كما تضمنت القائمة، أيضا الإماراتي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، والسعودي ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن اللافت في قائمة المجلة، أنها تجاهلت عملاق التكنولوجيا “إيلون ماسك” من قائمتها السنوية.