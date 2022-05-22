بينهم «علي زيدان» .. وفد عن فزان يشارك في مؤتمر فرنسي لإنشاء نظام فيدارلي بليبيا

كشفت صحيفة موند افريك الفرنسية عن وجود وفد من 11 شخصًا في فرنسا يمثلون إقليم فزان، لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح فرنسا إنشاء اتحاد فيدرالي في ليبيا من طرابلس وبرقة وفزان.

وقالت الصحيفة إن من الشخصيات التي ضمها الوفد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان المقرب من المصالح الفرنسية في ليبيا حسب وصفها، يدعمه سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر.

وأضافت الصحيفة أن هذا العرض الجديد لم تعلق عليه حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ولا خليفة حفتر، متسائلة عن موافقة الأوروبيين والأمريكيين على هذه المبادرة الفرنسية الجديدة، وعن موقف روسيا وتركيا من هذه المناورة الفرنسية، وهل أعطى الشركاء الإقليميون مصر والجزائر موافقتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه طالما كانت لدى فرنسا مخططات بشأن فزان أرادت دمجها في إمبراطوريتها الاستعمارية في إفريقيا حسب وصفها، مشيرة إلى أن حلم فرنسا بدمج هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة مستمر.