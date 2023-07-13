بينهم «فرج بومطاري».. البعثة تدعو للإفراج الفوري للمحتجزين وفتح تحقيق مستقل

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها وانزعاجها الشديد من اعتقال الوزير السابق «فرج بومطاري» ومنع 5 أعضاء بمجلس الدولة من السفر.

البعثة الأممية وفي بيان لها حذّرت من تداعيات عمليات الخطف والاعتقال التعسفي على توحيد المؤسسات وزيادة التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل.

ودعت البعثة الأممية السلطات المحلية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في عمليات الاختطاف والاحتجاز الاخيرة.

وأشارت البعثة الأممية إلى استمرار مثل هذه السلوكيات، لا يمكن أن يساعد على المضي قدما نحو إجراء انتخابات شفافة وشاملة ونزيهة.

وقالت البعثة الأممية إنّها تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف «فرج بومطاري» ويجب إنهاء الإغلاق على الفور.

وأوضحت البعثة الأممية أنّه على جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد والتزام الهدوء وضبط النفس.