بينهم ليبيا.. دول جوار السودان تضع خطة عمل لوقف الحرب نهائيا هناك

أعلن وزراء خارجية دول جوار السودان وضع خطة عمل تحال إلى زعمائهم، تتضمن 3 أجزاء منها تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقد الإثنين بالعاصمة التشادية نجامينا، بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي استضافت بلاده في 13 يوليو الماضي قمة دول جوار السودان.

ووفق البيان، شارك بالاجتماع الذي يعد الأول بعد قمة 13 يوليو، وزراء وممثلين لدول مصر وإفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا، بجانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وشهد الاجتماع استعراض الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على دول الجوار، والتأكيد على ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لضمان سرعة نقل إمدادات الإغاثة والرعاية الطبية.

وشدد المجتمعون على أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع أطراف النزاع من أجل تحديد محددات وقف دائم لإطلاق النار، وأنّ لجنة وزراء الخارجية وضعت خطة عمل ستُحال إلى رؤساء الدول والحكومات.

وتتضمن الخطة «ثلاثة أجزاء هي: تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية»، وفق البيان الختامي.

كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع في نيويورك، على هامش أعمال الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، دون تحديد موعد.