بينهم ليبيا.. 60 ألف نازح سوادني لجأوا إلى دول الجوار خلال أسبوع

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أنّ أكثر من 60 ألف سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».

جاء ذلك في التقريرالـ17 للمنظمة حول تحديث الحالة الإنسانية بالسودان، والذي تصدره المنظمة بشكل أسبوعي منذ بداية الحرب بالسودان في 15 أبريل الماضي.

وذكرت المنظمة أنّ عدد النازحين حديثا داخليا في جميع أنحاء السودان بلغ 3 ملايين و282 ألفا و303 أشخاص، فيما عبر الحدود إلى دول الجوار، ما يقارب 986 ألفا و451 شخص.

وأوضحت المنظمة أنّ غالبية اللاجئين السودانيين توجهوا إلى دول الجوار السودان وهي مصر ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان واثيوبيا.

وبشكل عام، أجبر الصراع بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، أكثر من 4.2 ملايين شخص على النزوح واللجوء منذ اندلاع الحرب في البلاد.