بينهم «ماسك».. دبي تستضيف رؤساء شركات عالمية في «القمة العالمية للحكومات»

بمشاركة قياسية لأبرز قادة العالم في قطاعات التكنولوجيا والأعمال، تنطلق في دبي يوم 11 فبراير 2025 فعاليات “القمة العالمية للحكومات”، التي تحمل شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، “كشفت أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 عن مشاركة قياسية لرؤساء الشركات العالمية الكبرى، أبرزهم: إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات (سبيس إكس، تيسلا، إكس)، سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ(ألفابيت)،لاري إليسون الشريك المؤسس لشركة (أوراكل)، جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة (علي بابا)،براين نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(ستاربكس)، روبن لي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ(بايدو)، ديفيد بازوكي الرئيس التنفيذي لـ(روبلوكس)، جون جياماتيو الرئيس التنفيذي لـ(بلاك بيري)، أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(آي بي إم)،كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لـ(إس إيه بي)”.

ووفق الصحيفة، “ستشهد القمة مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، و80 منظمة دولية، بالإضافة إلى حضور أكثر من 6000 مشارك من قادة الفكر والخبراء العالميين”.

هذا “وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية”.

وبحسب الصحيفة، “تبدأ فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بكلمة افتتاحية لوزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي، ويتضمن اليوم الأول من القمة حوارا مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات “سبيس إكس” و”تيسلا” و”إكس”.

ووفق الصحيفة، “تستشرف الدورة الجديدة من القمة، التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، يما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات”.