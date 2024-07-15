بينهم مصابون بالإيدز.. ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعين إلى بلدانهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترحيل عشرات الوافدين الذين دخلوا إلى ليبيا بطرق غير قانونيةوويفتقرون لإجراءات الإقامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: تم ترحيل 45 مهاجرًا غير شرعيا عبر طبرق، بينهم مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة “إيدز” والتهاب الكبد.

وأوضح بيان المكتب أن المُرحلين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، ومن ضمنهم مهاجرين اثنين مصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة “إيدز” وتسعة آخرين مصابين بـ “الوباء الكبدي”.

ومضيفا أن جنسيات المُرحلين، هي “المصرية، والسودانية، والنيجيرية، والإرتيرية، واليمنية، والسورية، والتشادية”.

كما جرى مهاجرين من الجنسية المصرية ترحيل عبر منفذ أمساعد الحدودي البري، فيما جرى نقل بقية المهاجرين إلى بنغازي، بهدف ترحيلهم جوا إلى بلدانهم.

وفي السياق نفسه أفاد المكتب بأنه تم ضبط عمالة وافدة بالجبل الأخضر وبحوزتهم مخدر “حشيش”، وذلك إثر رصد دوريات مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجبل الأخضر، تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص، وبعد متابعتهم والقبض عليهم، عُثر بحوزتهم على كمية من المخدرات نوع حشيش، وتم إحالة المقبوض عليهم مع المضبوطات إلى وحدة التحقيق المركزي بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لكونها الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.