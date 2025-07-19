بينهم مصريون وبنغاليون وباكستانيون.. خفر السواحل ينقذ 78 مهاجراً شمال طبرق

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ 78 مهاجراً تعطل قاربهم في عرض البحر شمال مدينة طبرق شرقي ليبيا، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان.

وضمت المجموعة التي تم إنقاذها 4 مهاجرين سودانيين، و17 مصرياً، و40 بنغالياً، بالإضافة إلى 17 مهاجراً باكستانياً، وقد نُقلوا إلى نقطة آمنة لتلقي المساعدة اللازمة بعد الحادث.

ويأتي هذا الإنقاذ في ظل استمرار عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قبل نحو أسبوع عن ترحيل عدد من المصريين غير الشرعيين من مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس إلى بلادهم، بعد استكمال إجراءات الإبعاد بسبب مخالفتهم للقوانين الليبية.