بينهم مفتي ليبيا.. علماء المسلمين يدعون لانتخابات رجب طيب أردوغان

دعا عشرات العلماء المسلمين الناخبين الأتراك إلى التصويت لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، الأحد المقبل.

وأصدر 66 عالما من مختلف دول العالم الإسلامي بيانا، يشرحون فيه أسباب دعوتهم لمساندته في الانتخابات، التي يعد المرشح عن حزب الشعب الجمهوري «علماني»، كمال كليتشدار أوغلو، أبرز منافسيه فيها.

واعتبر العلماء أنّ الانتخابات التركية هي قضية يتأثر بها المسلمون بشكل مباشر، مضيفين أنّ سياسة أردوغان على مدار عقدين ترأس فيها الحكومة والجمهورية، عادت بالنفع والفائدة على الأتراك، والمسلمين بشكل عام.

وشدد العلماء على أنّه في عهد أردوغان سمح بالحجاب، بعدما حورب ومنع لعقود في تركيا، كما زاد تشييد المساجد بتركيا، وباتت تركيا على الصعيد السياسي لاعبا أساسيا في المشهد، وغيرت مجريات الأمور في عدة دول، على غرار ليبيا، وسوريا، وأذربيجان، وغيرها.

ونوّه العلماء إلى أنّ الطرف الآخر، الذي يتنافس في هذه الانتخابات، لا يخفي أغراضه العلمانية، ولا يخفى على أحد الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا الطرف من أعداء تركيا، وأعداء العالم الإسلامي، والذي لا تقصر وسائل الإعلام الغربية فيه، بحسب تعبيره.

وكرر العلماء دعوتهم إلى انتخاب أردوغان لمن يحمل الجنسية التركية ويحق له التصويت، وإلى مساندته وحزبه إعلاميا لغير المواطنين الأتراك.

ومن أبرز الموقعين على البيان، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، ومفتي عام ليبيا الصادق الغرياني، ورئيس هيئة علماء فلسطين نواف التكروري، ورئيس رابطة خطباء وأئمة العراق الشيخ سعيد اللافي.