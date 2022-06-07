بينهم مقري قيادة.. روسيا تعلن قصف مواقع أوكرانية بدقة عالية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنّ قواتها دمرت مقري قيادة للجيش الأوكراني بواسطة صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكو، أنّ المقرين تم تدميرهما في منطقتي فروبيفاكا وياكوفليفكا التابعتين لمقاطعة لوغانسك، مضيفا أنّ القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير مستودعين للذخيرة والأسلحة.

ولفت كوناشينكو إلى أنّ الدفاعات الجوية الروسية استطاعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة إسقاط 12 مسيرة للجيش الأوكراني.

وأشار كوناشينكو إلى أن قوات بلاده تمكنت منذ بدء العملية العسكرية من تدمير 190 مقاتلة و129 مروحية و1139 مسيرة و333 نظام دفاع جوي و3 آلاف و443 دبابة ومدرعة تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير الماضي أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في سيادتها.