بينهم ممثل عن ليبيا.. «غوتيريش» يُعيّن 8 أعضاء جدد في صندوق مواجهة الطوارئ

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 8 أعضاء جدد في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من بينهم الليبي هشام هويسة رئيس شعبة الشؤون الإنسانية ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي له أنّ الفريق الاستشاري الذي أنشأته الجمعية العامة في 2005، يقدم التوجيه والمشورة إلى الأمين العام من خلال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وقال إن أعضاء المجموعة الاستشارية يعملون لفترة واحدة مدتها 3 سنوات.

وأشار الصندوق إلى أن المجموعة تضم الآن 20 عضوا من أفريقيا وآسيا وأوروبا والخليج وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، وأكد أنه منذ 2006 قدم مساعدات إنسانية سريعة لعشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أنه صرف بين عامي 2006 و2021، حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي في أكثر من 111 دولة وإقليما، مع مساهمات من 131 دولة عضوا ومراقبا، بالإضافة إلى الحكومات الإقليمية والشركات المانحة والمؤسسات والأفراد.