بينهم وزيرا الخارجية والدفاع.. وفد تركي رفيع المستوى يصل طرابلس

وصل وفد تركي رفيع، الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

ويضم الوفد، وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش.

ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقاً لبيان الخارجية التركية.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التركي مع وزراء ومسؤولين ليبيين، وسيعقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيرته نجلاء المنقوش، مؤتمراً صحفياً عقب لقائهما الثنائي.

وخلال الزيارة يبحث الوفد التركي، سبل أجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني ​​والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.

ومن المنتظر أن يزور الوفد الأرض التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية لبناء السفارة التركية في منطقة تاجوراء بطرابلس.