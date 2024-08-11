بينهم وزيرة واحدة.. تشكيلة الحكومة الإيرانية على طاولة البرلمان

قدم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، قائمة الوزراء المقترحة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النواب، اليوم الأحد، وذلك بعد نحو أسبوعين على تنصيب الأخير رئيساً لإيران.

وأفادت وكالة “إرنا”، أن التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 التي قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، في انتظار أن تنال الثقة، ضمت اسم عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيرًا للاستخبارات، وإسكندر مؤمني الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس شرطة المرور في البلاد، وزيرا للداخلية، ولوزارة الدفاع، عزيز نصير زاده.

وعلى رأس وزارة التربية فاقترح بزشكيان، علي رضا كاظمي، وللاتصالات ستار هاشمي، ولوزارة الاقتصاد، اقترح عبد الناصر همتي، وللصحة محمد رضا ظفرقندي وللعمل أحمد ميدري، ولوزارة العدل أمين حسين رحيمي.

في حين لم تضم القائمة سوى اسم امرأة وحيدة، هي فرزانة صادق لوزارة الطرق، على الرغم من أن العديد من الإيرانيين كانوا علقوا آمالا على الرئيس الجديد بإدخال إصلاحات على الحكومة.

كذلك اقترح بزشكيان اسم محسن باك نجاد لوزارة النفط وعباس علي آبادي للطاقة.

ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل النواب في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع وفي القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام علي رضا سليمي، إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل 17 أغسطس ستتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان.

ومن المقرر أيضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 21 أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيرانية للشؤون السياسية محمد جعفر قائم بناه، إن الحكومة الجديدة، تضم جميع التيارات السياسية في البلاد؛ مؤكدا أن ديوان الرئاسة وضع الأسس في تنفيذ الخطط والبرامج المحددة على مبدأ نيل رضا الشعب واحترام الكرامة الإنسانية.