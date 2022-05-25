بينهم وفيات.. خفر السواحل يُنقذ 500 مهاجر في 9 عمليات على طول الساحل

أعلنت رئاسة الأركان البحرية أنّ جهاز خفر السواحل وأمن المواني تمكّن من إنقاذ 500 مهاجر غير نظامي في 9 عمليات ناجحة على طول الساحل الليبي.

وأوضحت البحرية الليبية أنه تم تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

و٫كرت البحرية الليبية عن تمكن خفر السواحل أيضا من إنقاذ 17 مهاجرا غير نظامي، بينهم 4 جثث 3 نساء ورجل، فيما تم اعتبار 3 في عداد المفقودين، موضحة أن من تم إنقاذهم هم 12 سوريا ومصري واحد دون أن تتمكن من تحديد البقية .

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن خفر السواحل بأنّ أكثر من 70 شخصا فقدوا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا.

وتابع خفر السواحل أنّ 76 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.