بينهم 24 زعيماً.. من سيحضر قمة «بريكس» في روسيا؟

ينطلق الأسبوع الجاري في مدينة قازان الروسية، في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر، قمة مجموعة “بريكس” بحضور زعماء ومسؤولين من عشرات الدول.

وبحسب قناة روسيا اليوم، “أكدت 38 دولة مشاركتها في القمة، منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى”.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: “إن 24 زعيما ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيشاركون في القمة”.

وفيما يلي لائحة بالزعماء الذين أكدوا مشاركتهم في قمة “بريكس”:

أعضاء في مجموعة “بريكس”:

الرئيس الصيني شي جين بينغ

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

وأكد معظم قادة دول رابطة الدول المستقلة (دول كانت أعضاء في الاتحاد السوفيتي) مشاركتهم في القمة:

رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف

رئيس قرغيزستان صدر جباروف

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون

رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف

دول أخرى سيحضر رؤساؤها قمة “بريكس”:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رئيس منغوليا أوخناغين هورالسوخ

رئيس بوليفيا لويس آرسي

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث

رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو

كذلك سيصل إلى قازان رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس ديلما روسيف، والأمناء العامون لمنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

يذكر أن موضوع القمة الرئيسي هو “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، ومن المقرر أن تلخص القمة السادسة عشرة لمجموعة “بريكس” نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.

و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، في البداية كانت تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، ومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.