بينهم 35 طفل.. إجلاء 100 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

أعلنت المفوضية السامية للاجئين عن إجلاء أكثر من 100 طالب لجوء على متن رحلة جوية أقلعت من ليبيا للوصول إلى في رواندا.

وأوضحت المفوضية في إيجاز صحفي أنّ من بين اللاجئين 35 طفل وعدد من النساء، وأنّ جنسياتهم تعود من إريتريا والسودان والصومال وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأعربت المفوضية عن امتنانها للسلطات الليبية ذات الصلة على دعمها وتعاونها في تسهيل الإجراءات اللازمة لتنظيم رحلات الإجلاء الإنسانية هذه.

ومن بين المرحلين، فتاة تدعى أسماء من دولة إثيوبيا يبلغ عمرها 21 سنة، وطالب لجوء السوداني عوض ويبلغ من العمر 37 عاما، أمضى أكثر من عامين بعيداً عن زوجته وابنته البالغة من العمر 6 أشهر بعد أن احتجزه مهرّبون في بني وليد.