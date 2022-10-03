بين اعتمادها وعدمه.. الاتفاقية البحرية محور اختلاف بين«المنقوش» و«أغلو»

أعلنت زيرة الخارجية في الحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الاتفاق مع الجانب التركي على خطة لإجراء الانتخابات بعد الاتفاق على قاعدة دستورية ويتولى البرلمان إصدار قانون لتنفيذها.

المنقوش وفي مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، قالت إنّ حكومة الوحدة تلتزم بتسهيل إجراء الانتخابات أمنيا ولوجستيا ونؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور أكثر حزما ضد الدول المعرقلة.

وشدّدت المنقوش على ضرورة أن تلتزم الاجسام التشريعية بإصدار قاعدة دستورية وفي حال تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور أو اللجوء للمحكمة الدستورية.

وأشارت المنقوش أنّه في حال تعذر الوصول لتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يمكن طرح حلول بديلة متفق عليها باللجوء للمحمكة الدستورية أو الاستفتاء.

وأضافت المنقوش أنّه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الطاقة والغاز، موضحة أنّ الاتفاقية البحرية الموقعة سابقا مع تركيا تحتاج لتسجيل من الأمم المتحدة وأنّه لم مناقشتها اليوم مع الجانب التركي.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو أنّهم وقعوا عدة اتفاقيات منها الأمنية والعسكرية، وهي مهمة جدا لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وتابع أوغلو أنّ الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا مهمة لصالح البلدين، وأنّها دخلت حيز التنفيذ وأبلغنا الأمم المتحدة بها كونها تخص ليبيا وتركيا.

وأشار أوغلو إلى أنّ مذكرة التعاون الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية في مجال الغاز تنص على التنقيب على الأراضي الليبي والمياه الإقليمية في ليبيا وذلك عبر شركات ليبية تركية مشتركة.

واختتم أغلوا أنّ الحل في ليبيا لا يأتي إلا بالحوار ولن يكون إلا سياسيا ولابد من التوافق على قاعدة دستورية وأنّ بلاده تدعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا.