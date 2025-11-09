بين الإلغاء والتعطّل.. نصف نهائي كأس ليبيا يتحوّل إلى فوضى

ليلة غير عادية تعيشها الكرة الليبية، بعدما تحوّل نصف نهائي كأس ليبيا إلى مشهد فوضوي يعكس حجم الارتباك الإداري والتنظيمي الذي يرافق البطولة منذ أسابيع.

ففي مدينة مصراتة، أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء رسميًا دون حضور فريقي الأهلي بنغازي والأخضر، اللذين امتنعا عن السفر التزامًا بموقفهما الرافض لخوض مباريات نصف النهائي قبل تنفيذ المطالب الفنية المتفق عليها بين الأندية الثلاثة، لتُدوَّن النتيجة غيابًا وسط صدمة المتابعين، في انتظار ما سيقرره اتحاد الكرة بشأن مصير المباراة.

وفي الجهة المقابلة، كان فريق الاتحاد أمام ملعب بنينا ببنغازي يستعد لخوض مباراته أمام الأهلي طرابلس، إلا أن الأبواب أُغلقت قبل لحظات من الدخول بسبب عطل في منظومة الإضاءة، بحسب ما أكده مسؤولو الملعب، مما حال دون إقامة اللقاء في موعده المحدد.

هذا المشهد المربك زاد من غموض مصير بطولة كأس ليبيا، التي تعيش واحدة من أكثر نسخها توترًا وارتباكًا، بعد أن تصاعدت الأزمة بين الاتحاد الليبي لكرة القدم من جهة، وأندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والأخضر من جهة أخرى.

الأندية الثلاثة كانت قد أعلنت موقفًا موحدًا سابقًا، طالبت فيه بتوفير طواقم تحكيم أجنبية وتطبيق تقنية الفيديو (VAR)، معتبرة أن العدالة لا تتحقق إلا بتطبيق هذه الشروط. وفي المقابل، أصرّ الاتحاد على إقامة المباريات في مواعيدها، وهو ما فجّر الخلاف وأوصل البطولة إلى هذا الطريق المسدود.

وبين غياب في مصراتة، وتعطل في بنغازي، وتوتر في مكاتب القرار، تبقى بطولة كأس ليبيا على المحكّ، تنتظر قرارًا حاسمًا يعيد إليها هيبتها أو يعلن رسميًا نهاية موسم عنوانه “الارتباك قبل البطولات”.